Вера Алентова госпитализирована с подозрением на COVID-19
Народная артистка РФ Вера Алентова попала в больницу, подтвердили во ВГИКе, где она преподает.
Ранее появилась информация о том, что звезда фильма "Москва слезам не верит" госпитализирована в Москве с подозрением на коронавирус, пишет ТАСС.
О состоянии здоровья 79-летней актрисы нет информации, родные Алентовой решили не разглашать этих сведений.
Напомним, в субботу стало известно, что коронавирусом болен супруг актрисы, режиссер Владимир Меньшов. Он переносит болезнь в легкой форме.
Вестник Кавказа
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