Вера Алентова госпитализирована с подозрением на COVID-19

Народная артистка РФ Вера Алентова попала в больницу, подтвердили во ВГИКе, где она преподает.

Ранее появилась информация о том, что звезда фильма "Москва слезам не верит" госпитализирована в Москве с подозрением на коронавирус, пишет ТАСС.

О состоянии здоровья 79-летней актрисы нет информации, родные Алентовой решили не разглашать этих сведений.

Напомним, в субботу стало известно, что коронавирусом болен супруг актрисы, режиссер Владимир Меньшов. Он переносит болезнь в легкой форме.