Стало известно, зачем мужчина в костюме Адама катался по набережной в Нур-Султане

Видео с неодетым мужчиной, ехавшим на велосипеде по набережной реки Есиль в Нур-Султане, широко распространилось в казахстанских соцсетях, инцидент прокомментировали в полиции.

О нарушителе правоохранителям сообщили прохожие, вскоре полицейские прибыли на место событий и задержали мужчину, на котором не было никакой одежды, только обувь. Он оказался в состоянии алкогольного опьянения.

Полицейские установили, что ночью велосипедист употреблял алкоголь с приятельницей на набережной и в какой-то момент решил искупаться. Но когда он выбрался на берег, то своей одежды не обнаружил: знакомая ушла в неизвестном направлении, забрав его вещи.

"Мужчина из багажника автомобиля, на котором он приехал на свидание, достал велосипед и поехал домой на улицу Бараева. Задержанный пояснил, что не сел за руль автомобиля, так как находился в состоянии алкогольного опьянения", - цитирует сообщение Sputnik Казахстан.

В отношении нарушителя открыто административное производство по статьям 440, 434 КОАП - за распитие алкогольных напитков в общественных местах и действия, выражающие неуважение к окружающим и нарушающие общественный порядок. Он оштрафован, ему назначен административный арест.