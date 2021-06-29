ПВО Крыма проверили на готовность в связи с учениями Sea Breeze-2021

Черноморский флот РФ провел в Крыму проверку дивизионов комплексов противовоздушной обороны (ПВО) С-400 и "Панцирь-С" на фоне начавшихся в Черном море масштабных учений Украины, США и стран НАТО Sea Breeze-2021.

"Всего в проверке было задействовано порядка 20 самолетов и вертолетов, в том числе самолеты-разведчики Су-24МР, многоцелевые истребители Су-27 и Су-30СМ, фронтовые бомбардировщики Су-24М и вертолеты Ми-8 и Ка-27, а также дивизионы комплексов С-400 "Триумф" и "Панцирь" из состава объединения ВВС и ПВО Южного военного округа", - сообщили военные, пишет "Интерфакс".

В ходе учебной проверки боевые расчеты произвели обнаружение и электронные пуски (без фактической стрельбы) по контрольным целям.