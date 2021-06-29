В Индии стартовало строительство пятого блока АЭС "Куданкулам"

Сегодня в Индии стартовало строительство энергоблока №5 АЭС "Куданкулам", - сообщила пресс-служба инжинирингового дивизиона госкорпорации "Росатом".

"Состоялась торжественная церемония заливки первого бетона в фундаментную плиту здания реактора пятого блока АЭС "Куданкулам", ознаменовавшая официальный старт основного периода сооружения третьей очереди атомной станции", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

"Росатом" обладает всеми передовыми атомно-энергетическими технологиями, чтобы вместе с индийскими коллегами развернуть серийное сооружение атомных энергоблоков российского дизайна самого современного поколения 3+ на новой площадке в Индии. Это предусмотрено имеющимися договоренностями", - заявил в ходе церемонии генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев.