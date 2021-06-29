Жителей Кубани снова ждут жара и дожди

Уже с утра воздух в Краснодаре прогрелся до 26 градусов тепла, и это не предел – жителей столицы Кубани ждет 30-градусная жара, - говорится в прогнозе Краснодарского гидрометцентра.

В крае 29-30 июня будет преобладать переменная облачность, а в отдельных районах днем и вечером пройдут кратковременные дожди и грозы. Скорость ветра составит 4-9 м/с, - передает портал Юга.ру.

Жарко будет и на Черноморском побережье – несмотря на возможные кратковременные дожди и грозы, воздух здесь прогреется до 31 градуса.

Также 29-30 июня по всему краю действует штормовое предупреждение. Ожидается сильный ливень, гроза, град и шквалистое усиление ветра до 20 м/c, - говорится в сообщении.