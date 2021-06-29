В ДТП в Ростовской области погибли три человека

Легковой автомобиль столкнулся с грузовой "Газелью" на автодороге "Шахты - Цимлянск" в Ростовской области, погибли три человека, сообщает отдел пропаганды УГИБДД региона.

"В Константиновском районе на 150 км трассы "Шахты - Цимлянск" водитель 2002 года рождения со стажем вождения меньше года, по предварительным данным, не справился с управлением, выехал на обочину, после чего вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовой "Газелью", - сказано в сообщении.

В результате аварии погиб водитель легковушки, а также двое его пассажиров 1998 и 2002 годов рождения.

По факту происшествия идет проверка.