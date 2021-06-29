Опрос: пройти вакцинацию ради отдыха на Кубани готовы 3% россиян

Опрос сервиса Superjob показал, что большинство россиян не собираются делать прививку от коронавируса ради поездки в Краснодарский край, где с августа будут принимать только полностью вакцинированных туристов, пишет РБК.

Выяснилось, что только 3% россиян планируют привиться для того, чтобы отправиться этим летом на курорты Краснодарского края. Ради поездки за границу вакцинироваться готовы 20% респондентов. Планируют пройти вакцинацию независимо от каких-либо требований 19%, не хотят вакцинироваться независимо ни от чего - 53%.

Отметим, что более 20 регионов России уже ввели обязательную вакцинацию для части сотрудников.