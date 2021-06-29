100-летний дагестанец поборол коронавирус

Из Махачкалинской клинической больницы № 1 выписали 100-летнего пациента, сумевшего вылечиться от COVID-19, сообщает пресс-служба ЛПУ.

Победившего коронавирус пенсионера зовут Казамат Казаматов. Он поступил в больницу десять дней назад. Врачи подчеркнули, что с четверга зараженный стал дышать самостоятельно. В понедельник пациента выписали.

Стоит добавить, что свой 100-летний юбилей Казамат Казаматов отпраздновал 15 июня.