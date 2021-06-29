В Москве во вторник обещают новую грозу

Согласно прогнозам синоптиков, во вторник в Москве и Московской области будет облачно, возможна гроза, температура воздуха будет комфортной - около 23 градусов.

"Предстоящим днем столица и область окажутся в тыловой части циклона. С приходом новой воздушной массы, жара спадет, а температура воздуха приблизится к своей норме. При облачной погоде с прояснениями местами пройдут кратковременные дожди, возможна гроза", - сообщается на портале "Метеоновости".

Днем в столице 23-25 градусов, в Подмосковье до 25 тепла. Порывы ветра до 12-15 м/с. Атмосферное давление составит 741 мм ртутного столба.