В экстренных службах столичного региона рассказали об ущербе от стихии

Вчерашний "суперливень", обрушившийся на Москву и Подмосковье, повалил в столице 170 деревьев, в Московской области - 108, - сообщили в экстренных службах региона.

"В Москве повалены 170 деревьев, повреждены 45 автомобилей", - цитирует собеседника РИА Новости.

Помимо деревьев, в Подмосковье были повреждены 20 автомобилей, - добавили в МЧС региона.

Напомним, накануне на Москву обрушился сильный ливень. Погода в Москве и Подмосковье будет неустойчивой до конца недели из-за циклона, небольшие дожди прогнозируются каждый день.