Иран угрожает США и Израилю супердроном

Новый беспилотник, представленный Ираном можно запрограммировать для полета на большие расстояния и приземления в определенной точке. Он имеет дальность действия 7 тыс. километров, передает информационное агентство Tasnim. Таким образом иранский БПЛА может представлять опасность для Соединенных Штатов и стать предупреждением для Израиля.

The Jerusalem Post пишет, что даже если дрон не обладает такой большой дальностью в реальном полете (теоретически он может пролететь из Тегерана в Рейкьявик), Иран посылает Израилю предупреждение о том, что способен нанести удар по стране с помощью нового оружия.

Командующий Корпусом стражей Исламской революции генерал-майор Хоссейн Салами сообщил, что дальность полета нового беспилотника составляет 7 тыс. км, то есть он может пролететь через Иран, Йемен, Сирию и Израиль и вернуться обратно на свою базу. Иран недавно представил беспилотник под названием Gaza, намекая таким образом на недавний 11-дневный конфликт между ХАМАС и Израилем. Но на самом деле пока неизвестно, дальность в 7 тыс. км у нового беспилотника Gaza или другого типа БПЛА.

Командующий военно-космическими силами КСИР, генерал Амир-Али Гаджизаде - одна из ключевых фигур в программе создания беспилотных летательных аппаратов и ракет. Главнокомандующий КСИР, занимающийся развитием аэрокосмической отрасли, перечислил достижения страны в области технологий и науки, добавив, что на сегодняшний день у страны есть широкофюзеляжные дроны, которые перемещаются на 7 000 километров и могут приземляться где угодно, пишет Tasnim.

Сообщается, что новый беспилотник Gaza относится к типу Shahed 149, который больше Shahed 129. В январе Newsweek писал, что Иран мог отправить в Йемен дроны, угрожающие безопасности Израиля. В мае Иран совершил запуск беспилотника из Ирака через Сирию в воздушное пространство Израиля. Израиль сбил вражеский БПЛА.

По словам Салами, новый Shahed 149 может нести 13 бомб. ”До сих пор беспилотник Shahed 171, который соответствует размеру американского RQ-170 с дальностью полета 4400 км был самым дальнобойным дроном в Иране”, - сообщает Tasnim. Иран сбил американский беспилотник-шпион RQ-170 в 2011 году и спроектировал не его основе собственный дрон.

Новый БПЛА дальнего действия предположительно может взлетать и приземляться, в отличие от иранских дронов-камикадзе, которые заранее запрограммированы на полет и поражение определенной цели, как крылатые ракеты. Теоретически новый дрон можно запрограммировать для полета на большие расстояния, и последующего приземления в новой точке, сообщают иранские СМИ. В последние годы вооруженные силы ИРИ, особенно ВВС КСИР, вложили значительные средства в развитие беспилотных летательных аппаратов и достигли значительных успехов в этой области, передает Tasnim.

Сейчас проиранские ополченцы проверяют новые возможности иранских беспилотников в Ираке. На недавнем параде проиранские силы продемонстрировали наличие множества беспилотников, в том числе иранского БПЛА Mohajer-6. Поддерживаемые Ираном хуситы в Йемене также объявили о новых атаках дронов на Саудовскую Аравию в субботу.