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В Турцию ежедневно прибывает более 12 тыс российских туристов

В Турцию ежедневно прибывает более 12 тыс российских туристов

С момента возобновления авиасообщения, из России в Турцию ежедневно прибывает свыше 12 тыс туристов.

"Могу сказать, что ежедневно с 22 числа больше 12 тыс. человек прибывают туда. Ну, сейчас побольше, все-таки динамика", - рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин, пишет Агентство "Москва".

По его оценкам, россияне до конца сезона могут купить от 3 до 7 млн путевок в Турцию. "Говорили, 7 млн будет. Сейчас говорят, что до конца сезона будет 3 млн. Цифры меняются, поэтому истина будет где-то посередине", - отметил Барзыкин.

Он напомнил, что вскоре может открыться и авиасообщение с курортами Египта.

Эти два направления всегда были популярны у россиян, интерес возрос и после введения в Краснодарском крае ограничений для туристов -  с 1 августа отдых станет возможен только для россиян, прошедших полную вакцинацию.

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Вестник Кавказа

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