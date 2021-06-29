В Петербурге эвакуируют пассажиров с севшего на мель прогулочного судна

Сегодня утром в центре Санкт-Петербурга во время движения по маршруту село на мель в акватории Невы прогулочное судно с подростками на борту, - сообщили в городском главке МЧС.

"Произошла посадка на мель прогулочного судна "Моя мечта" (тип "Москва-10"). На борту находилось 85 человек из них 63 ребенка (16-18 лет). Эвакуированы на берег и размещены в автобусах 78 человек", - сообщили в ведомстве, отметив, что экипаж остался на борту, передает ТАСС.

Людей с борта эвакуировали катерами спасателей. Проходу других судов оно не мешает, разлива нефтепродуктов не произошло, в результате инцидента никто не пострадал.

Получил ли повреждения теплоход, в ведомстве не уточнили.

Севшее на мель судно - двухпалубный речной теплоход, предназначенный для проведения прогулок, банкетов и фуршетов, - говорится в сообщении.