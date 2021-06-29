Турецкие археологи обнаружили еще 11 древних артефактов - СМИ

Турецкие ученые сделали еще одну крупную археологическую находку: недалеко от одного из древнейших храмовых комплексов в мире Гебекли-Тепе (провинция Шанлыурфа) археологи обнаружили еще 11 крупных холмов, созданных людьми, сообщает Daily Sabah.

Насыпи буквально окружают сооружения, построенные примерно 12 тысяч лет назад, на расстоянии в 100 км. Ученые уже назвали этот район "12 холмов", а также "пирамидами юго-востока Турции".

"Этот регион обладает уникальной культурой", - рассказал министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой, добавив, что крупное исследование на холмах вот-вот будет завершено, а подробный отчет обнародуют в сентябре, передает РИА Новости.

Гебекли-Тепе включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО с 2011 года, он был обнаружен в 1963 году археологами из Стамбула и Чикаго.