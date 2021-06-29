На Кубани станет на 220 спортивных объектов больше

В Краснодарском крае к 2030 году возведут более 220 новых спортивных объектов.

"Мы приняли важный документ – первую краевую стратегию развития физической культуры и спорта на 10 лет. В целом за последние годы мы достигли хороших результатов, укрепили позиции в числе ведущих спортивных регионов страны. …Сейчас спортом регулярно занимается 55% населения. Согласно стратегии к 2030 году их количество должно возрасти до 70%", – сообщил Вениамин Кондратьев на совещании с . представители профильных министерств и ведомств.

В администрации края уточнили, что стратегия предусматривает строительство спортивных площадок, малобюджетных спортивных залов и Центров самбо.

Общее число новых объектов составит более 220 объектов к 2030 году.