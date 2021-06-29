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Госдеп США не советует американцам путешествовать на российский Кавказ

Госдеп США не советует американцам путешествовать на российский Кавказ

Госдепартамент США снова оставил в силе опубликованные ранее рекомендации американским гражданам не путешествовать в Россию.

В документе подчеркивается, что в составляемом внешнеполитическим ведомством списке стран "28 июня Россия остается на четвертом уровне - не путешествовать". Так, Вашингтон призывает американских граждан "не путешествовать на Северный Кавказ, включая Чечню и гору Эльбрус, из-за терроризма, похищения людей и риска гражданских беспорядков", а также в "Крым из-за так называемой оккупации Россией украинской территории и злоупотреблений со стороны оккупационных властей", утверждается в документе, передает ТАСС.

Американское внешнеполитическое ведомство пугает своих граждан тем, что они "могут стать жертвами притеснений, жестокого обращения и принуждения", а все американские государственные служащие должны "тщательно обдумать необходимость своей поездки в Россию".

Как полагают в вашингтонской администрации, власти РФ "могут необоснованно задерживать оказание американской консульской помощи задержанным американским гражданам", а в России якобы "не гарантированы права на мирные собрания и свободу слова".

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Вестник Кавказа

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