В Москве уже появились в продаже поддельные QR-коды

Не успели в столице ввести QR-коды для посещения ресторанов и кафе, как в даркнете начали продаваться поддельные документы, стоимость которых составляет в среднем 11 тыс рублей, - рассказал директор экспертных сервисов BI.ZONE Евгений Волошин.

"Специалисты компании BI.ZONE нашли на теневых форумах по меньшей мере десять объявлений о продаже QR-пропусков. Изначально в них размещалась информация о покупке фейковых сертификатов вакцинации и занесении их в базу данных "Госуслуг". Однако после решения московских властей ввести QR-коды, злоумышленники отредактировали описание объявлений и добавили информацию, что покупатель получит возможность сгенерировать настоящий QR-код. Средняя цена документа в даркнете – 11 тысяч рублей", - рассказал Волошин, передает РИА Новости.

По информации компании, объявления о QR-кодах для ресторанов появились в минувшие выходные, при этом на форумах уже выявили не менее 50 положительных отзывов тех, кто воспользовались нелегальной услугой.

В компании предположили, что в скором времени в продаже могут появиться и приложения для генерации фейковых QR-кодов.