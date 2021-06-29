В Пензе тушат крупный торговый центр

Сегодня утром в крупном торговом центре "Триумф" в Пензе вспыхнул пожар - загорелись мансарда и кровля, сообщает пресс-служба МЧС России.

"Происходит горение мансардного этажа и кровли. В настоящее время проводится тушение пожара... По предварительной информации, пострадавших нет", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

В 06:48 мск пожар был локализован на площади 2 тыс кв м, сейчас тушением огня занимаются 67 огнеборцев и 16 единиц техники.