Карту "Мир" будут принимать к оплате и небольшие магазины

Уже с июля российские магазины, выручка которых за предшествующий календарный год превышает 20 млн рублей, с 1 июля обяжут принимать к оплате карты платежной системы "Мир", - говорится в изменениях в закон о защите прав потребителей.

Это будет удобно и покупателям, которые предпочитают расплачиваться картой везде и часто даже не имеют наличных, и выгодно для самого бизнеса, так как чем больше безналичных платежей, тем больше различных бонусов от банков, меньше стоимость обслуживания, интереснее условия, дешевле эквайринг.

"Но на определенную категорию товара по закону установлены максимальные наценки, и зачастую выручка торговцев по этим категориям ниже стоимости эквайринга, то есть принимать карту, если в корзине есть такой товар, становится невыгодно. Отсюда и возникают попытки торговцев сослаться на сломанный терминал или отсутствие интернета", - рассказал руководитель отдела продаж в РФ международного платежного провайдера Ecommpay Максим Макаров, передает РИА Новости.

Также с 1 июля у Банка России появится право обязать поставщиков платежных приложений интегрировать их с картой "Мир", если ими предусмотрена возможность использования карт.