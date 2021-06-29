Ежегодный музыкальный фестиваль проведут на Алаколе

Ежегодный музыкальный фестиваль намерены провести на Алаколе, сообщил аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов на совещании по развитию туризма, отметив, что для этого в текущем году запустится AlaZONE.

"Жемчужина нашей области – озеро Алаколь. Здесь уже проведены работы по очистке дна, дежурят спасатели и полицейские. В этом сезоне на уникальном озере работают 163 отеля и базы отдыха, 94 из них – в системе "Ashyq", - рассказал он.

Далее Ахметов указал на то, что из 900 сотрудников 80% уже получили прививку от коронавируса. В этой связи он напомнил, что в прошлом году на побережье не было зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией, передает Sputnik Казахстан.