Байден призвал Ривлина к миру с Палестиной

Соединенные Штаты поддерживают урегулирование палестино-израильского конфликта и считают, что Израилю необходимо поддерживать экономические возможности Палестины, - говорится в распространенном письменном заявлении Белого дома по итогам переговоров президентов США и Израиля Джо Байдена и Реувена Ривлина.

"Лидеры обсудили последние события в Газе и на Западном берегу реки Иордан, и президент США подчеркнул важность того, чтобы Израиль предпринял шаги для обеспечения спокойствия, стабильности и поддержки более широких экономических возможностей для палестинского народа. Президент Байден подтвердил, что решение о создании двух государств путем переговоров остается лучшим путем к достижению прочного мира", - отмечается в документе, передает ТАСС.

Президенты двух стран обсудили "возможности укрепления мира и стабильности на Ближнем Востоке и за его пределами", а Байден через Ривлина передал приглашение премьер-министру Нафтали Беннету встретиться с ним в ближайшее время в Белом доме и подтвердил, что администрация США надеется на тесное сотрудничество с новым правительством Израиля.