Новый лямбда-штамм коронавируса вытеснит дельту

Новый штамм коронавируса, изначально выявленный в Перу, Чили, Эквадоре и Аргентине и получивший название лямбда-вариант, не провоцирует более тяжелое течение COVID-19 и не ослабляет действие вакцин, - рассказал в эфире "Радио 1" доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

Предполагается, что эта версия патогена содержит несколько мутаций в спайковом белке, которые влияют на степень заразности, данный штамм является отражением естественного процесса мутации вируса. "Он изменяется, подстраивается под меняющиеся внешние условия. Новый штамм – как новая конструкция. Он более приспособлен, более устойчив, более заразен, более способен распространяться по миру", - поведал специалист, отметив, что данный штамм, скорее всего, будет быстрее заражать тех, кто еще не переболел и не вакцинировался.

"Он начинает распространяться и вытеснять предыдущие. Думаю, что коронавирус "лямбда" постепенно вытеснит "дельту", - добавил вирусолог.

Ранее случаи заражения лямбда-штаммом коронавируса были зафиксированы в Великобритании.