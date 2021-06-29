Байден спустя неделю после выборов все же поздравил Пашиняна

Через неделю после завершения парламентских выборов в Армении президент США Джо Байден поздравил и.о. премьера Никола Пашиняна с победой.

"Поздравляю народ Армении и премьер-министра Никола Пашиняна с успешными парламентскими выборами. Наше партнерство с Арменией основывается на общих ценностях и сотрудничестве в демократических реформах и разрешении конфликтов. Мы привержены укреплению этого сотрудничества", - написал Байден в Twitter, передает РИА Новости.

Напомним, внеочередные парламентские выборы в Армении прошли 20 июня, в них приняли участие 21 партия и четыре блока. Партия "Гражданский договор" и. о. премьера Никола Пашиняна, согласно окончательным данным ЦИК, победила с 53,91%, блок "Армения" Кочаряна набирает 21,9%, блок "Честь имею" Саргсяна поддержали 5,22%.