Коронавирусом за сутки заболели 1300 казахстанцев

За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 1 321 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией.

Заметное снижение числа заболеваний наблюдается в столице - в городе Нур-Султан выявлено 370 новых пациентов, второе место по числу инфицированных занимает Карагандинская область – здесь 288 новых заболевших, на третьем месте Алматы – в мегаполисе 126 новых больных, - передает Sputnik Казахстан.

В остальных регионах страны количество заболевших не превышает 66 человек.

В Казахстане 20 человек погибли от коронавируса и три - от пневмонии с признаками ковида, сообщила пресс-служба Минздрава.

Всего в стране с начала пандемии подтвержден 421 121 случай коронавирусной инфекции.

На 29 июня лечение продолжают получать 24 022 человека (22 746 КВИ+ и 1276 КВИ-), из них 7 125 - в стационарах и 16 897 - на амбулаторном уровне, - говорится в сообщении.