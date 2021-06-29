Евро-2020: анонс заключительных матчей 1/8 финала

Во вторник, 29 июня, на чемпионате Европы по футболу будут сыграны заключительные матчи 1/8 финала.

Откроет программу семнадцатого игрового дня Евро-2020 встреча сборных Англии и Германии. Матч пройдет на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Начало – в 19:00 (мск).

Англия, соперниками которой по группе D были сборные Хорватии, Чехии и Шотландии, вышла в плей-офф с первого места. При этом команда Гарета Саутгейта, забившая на групповой стадии всего два мяча, установила антирекорд чемпионатов Европы. Никогда ранее в истории турнира сборная, занявшая первое место в своей группе, не забивала так мало голов. В то же время англичане стали шестой командой, закончившей групповой этап без пропущенных голов. Ранее это удавалось Италии (1980), Германии (1966 и 2006), Польше (2016) и Италии (2020). Примечательно, что все два мяча англичан на групповой стадии забил атакующий полузащитник Рахим Стерлинг.

Сборная Германии вышла в плей-офф, заняв второе место в группе F с командами Франции (0:1), Португалии (4:2) и Венгрии (2:2). Лучшим бомбардиром в составе бундестим является полузащитник Кай Хаверц (2 гола). По голу забили полузащитник Леон Горецка и защитник Робин Госенс, еще дважды соперники немцев отправляли мяч в свои ворота.

Завершится стадия 1/8 финала матчем Швеция - Украина. Игра пройдет на стадионе "Хэмпден Парк" в Глазго. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 (мск).

Шведы попали в плей-офф с первого места в группе E (семь очков) с командами Испании (0:0), Словакии (1:0) и Польши (3:2). Главным бомбардиром команды является полузащитник Эмиль Форбсерг, отметившийся в трех матчах тремя забитыми мячами.

Украина же вышла в плей-офф лишь с третьего место в группе C. После поражения от Нидерландов (2:3) в первом туре далее последовали победа над Северной Македонией (2:1) и поражение от Австрии (0:1). В трех турах украинцы набрали лишь три очка и имели отрицательную разницу забитых и пропущенных мячей (четыре забитых, пять пропущенных), однако сумели стать одной из четырех лучших команд, занявших третьи места в своих группах. Все четыре гола, которые забила на групповой стадии сборная Украины, поровну распределили между собой Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук.

Напомним, на данный момент известны три пары 1/4 финала. Сборная Чехии сыграет с командой Дании, Бельгия – с Италией, а Швейцария – с Испанией. Победитель матча 1/8 финала между сборными Англии и Германии в четвертьфинале сыграет с победителем противостояния Швеция - Украина.