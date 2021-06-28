ВОЗ призвала мировое сообщество готовиться к новым пандемиям

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил в ходе своего обращения к участникам саммита здравоохранения малых островных государств, что мировому сообществу необходимо учесть уроки нынешней пандемии коронавируса COVID-19 и подготовиться к новым эпидемиям и пандемиям.

По его словам, нужно сделать все возможное для подготовки к новым эпидемиям и пандемиям, для их предотвращения, выявления и быстрого на них реагирования на основе всеобщего охвата услугами здравоохранения и сильной первичной медицинской помощи.

Помимо этого, Гебрейесус посетовал на то, что на сегодняшний день у большинства стран с низкими доходами "по-прежнему нет достаточного количества вакцины, чтобы охватить вакцинацией наиболее уязвимое и подвергающееся риску население". Он подчеркнул, что 77% всех прививок от коронавируса приходятся сейчас всего на 10 государств мира

"Если страны немедленно поделятся вакцинами с механизмом COVAX и если производители отдадут приоритет заказам COVAX, то мы сможем вакцинировать по меньшей мере 10% населения каждой страны к сентябрю и по меньшей мере 40% к концу года", - цитирует ТАСС гендиректора ВОЗ.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 181 млн, из них более 3,9 млн человек скончались. В России выявлено 5 472 941 случай заражения.