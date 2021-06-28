Евро-2020: итоги самого безумного игрового дня

В понедельник, 28 июня, на чемпионате Европы по футболу состоялись два матча 1/8 финала.

Шестнадцатый игровой день подарил любителям футбола два самых ярких и драматичных матча на Евро-2020.

Открывала программу встреча на стадионе "Паркен" в Копенгаге, где сборная Испании играла с командой Хорватии.

Счет в матче на 20-й минуте открыли хорваты. Полузащитник испанцев Педри отдал безобидную передачу назад, однако голкипер Унаи Симон не смог остановить мяч и допустил автогол. На 38-й минуте полузащитник сборной Испании Пабло Сарабия сравнял счет, а на 57-минуте защитник Сезар Аспиликуэта вывел испанцев вперед. На 77-й минуте Ферран Торрес отправил третий мяч в сетку ворот хорватской команды, увеличив преимущество Испании до двух мячей. Казалось, судьба встречи решена, но хорваты не собирались сдаваться. На 85-й минуте хорватский нападающий Мислав Оршич сократил отставание в счете, а в компенсированное ко второму тайму время Марио Пашалич восстановил статус-кво и перевел игру в дополнительное время.

Овертайм остался за Испанией. На 100-й минуте нападающий Альваро Мората вновь вывел испанцев вперед, а на 103-й Микель Оярсабаль забил пятый мяч в ворота хорватов, установив тем самым окончательный результат – 5:3 в пользу Испании.

Закрывал программу шестнадцатого игрового дня матч сборных Франции и Швейцарии на стадионе "Арена Националэ" Бухаресте.

Как и встреча испанцев с хорватами, противостояние Франции и Швейцарии складывалось по очень драматичному сценарию.

Счет в матче на 15-й минуте открыли швейцарцы – отличился нападающий Харис Сеферович. На 53-й минуте швейцарцы получили отличную возможность увеличить преимущество до двух мячей, однако защитник Рикардо Родригес не сумел переиграть с точки голкипера французов Уго Льориса. На 57-й минуте нападающий сборной Франции Карим Бензема наказал швейцарцев за расточительство, сравняв счет, а спустя две минуты он оформил дубль, выведя свою команду вперед. На 75-й минуте Поль Погба забил еще один мяч в ворота швейцарцов. Казалось, французы легко доведут матч до победы, но у Швейцарии было другое мнение на сей счет. На 81-й минуте подопечные Владимира Петковича сумели отыграть один мяч усилиями Хариса Сеферовича, а на 90-й минуте Марио Гавранович сравнял счет. Игра перешла в дополнительное время.

В овертайме команды голов друг другу не забили, а в серии послематчевых пенальти сильнее оказались швейцарцы. Исполнять решающий удар с точки вышел нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе, однако он не сумел переиграть вратаря Яна Зоммера.

Обыграв Францию, сборная Швейцария впервые с чемпионата мира 1954 года вышла в плей-офф крупного турнира. Швейцарцы также впервые в истории выиграли серию на крупном турнире (Евро или ЧМ). Ранее они проиграли обе серии пенальти, в которых участвовали.

Таким образом, в 1/4 финала сборная Швейцарии сыграет с командой Испании. Встреча состоится в Санкт-Петербурге 2 июля.