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Евро-2020: Швейцария по пенальти обыграла Францию и вышла в 1/4 финала

Евро-2020: Швейцария по пенальти обыграла Францию и вышла в 1/4 финала

Только что на стадионе "Арена Националэ" в Бухаресте закончился матч 1/8 финала чемпионата Европы по футболу между сборными Франции и Швейцарии.

Основное время завершилось вничью 3:3. Дополнительные 30 минут также не выявили победителя, а в серии послематчевых пенальти сильнее оказались швейцарцы.

Таким образом, в 1/4 финала вышла сборная Швейцарии. На этой стадии подопечные Владимира Петковича сыграют с командой Испании. Встреча состоится 2 июля в Санкт-Петербурге.

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