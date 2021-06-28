Евро-2020: Швейцария по пенальти обыграла Францию и вышла в 1/4 финала

Только что на стадионе "Арена Националэ" в Бухаресте закончился матч 1/8 финала чемпионата Европы по футболу между сборными Франции и Швейцарии.

Основное время завершилось вничью 3:3. Дополнительные 30 минут также не выявили победителя, а в серии послематчевых пенальти сильнее оказались швейцарцы.

Таким образом, в 1/4 финала вышла сборная Швейцарии. На этой стадии подопечные Владимира Петковича сыграют с командой Испании. Встреча состоится 2 июля в Санкт-Петербурге.