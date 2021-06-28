Реализован очередной китайский мега-проект

Долгожданный китайский международный аэропорт Тяньфу официально начал работу в городе Чэнду. Он открыл двери для путешественников в регионе, где проживают большие панды. Как отмечает СNN, первый рейс был выполнен авиакомпанией Sichuan Airlines: самолет вылетел из аэропорта в 11:10 утра в воскресенье и отправился в Пекин.

Чэнду, столица провинции Сычуань, стал третьим городом в стране с двумя международными аэропортами, присоединившись к Шанхаю и Пекину. Первая фаза крупного авиационного узла, стоимостью 70 млрд юаней ($10,8 млрд), может обслуживать до 60 млн пассажиров в год, еще больше открывая для путешественников юго-западный регион страны.

В эксплуатации находится три взлетно-посадочные полосы и два терминала общей площадью 710 000 квадратных метров. Государственное информационное агентство ”Синьхуа” сообщило, что со временем в аэропорту появятся терминалы площадью 1,4 млн квадратных метров, способные обслуживать 120 млн пассажиров ежегодно.

Помимо знаменитых панд, Сычуань славится своей острой кухней и красивыми пейзажами, что делает его одним из самых популярных туристических направлений Китая как среди местных, так и среди иностранных туристов.

Однако пока новый аэропорт обслуживает только местных жителей. Китай остается закрытым для большинства международных путешественников.

”Новый аэропорт в Чэнду был необходим для обеспечения продолжающегося быстрого роста, - сказал авиационный аналитик Брендан Соби. - Внутренний рынок Китая уже полностью оправился от пандемии и будет продолжать быстро набирать обороты. Учитывая размер города и его центральное расположение в Китае, Чэнду имеет очень хорошие возможности с точки зрения получения прибыли”.

Согласно последним данным Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), внутренние перевозки Китая в апреле 2021 года выросли на 6,8% по сравнению с апрелем 2019 года. Международный аэропорт Байюнь в южном мегаполисе Гуанчжоу потеснил Хартсфилд-Джексон в Атланте и стал самым загруженным аэропортом в 2020 году.

До пандемии первый международный аэропорт Чэнду Шуанлю был четвертым в стране по количеству пассажиров. В 2020 году ”фактически он был вторым по величине, поскольку пандемия затронула его меньше, чем другие крупные аэропорты, из-за высокой зависимости от внутреннего рынка”, добавил Соби.

Амбиции Китая в отношении аэропортов

Новый международный аэропорт Тяньфу был спроектирован консорциумом, в который вошли Юго-Западный архитектурно-исследовательский институт Китая, China Airport Construction Group Corporation и французская архитектурная компания ADP Ingenierie.

Первый этап строительства продолжался пять лет. В аэропорту представлены самые передовые технологии, включая программное обеспечение для распознавания лиц, стойки самостоятельной регистрации, смарт-системы безопасности, автоматические гейты и роботы-консьержи.

Аэропорт с центром города соединяет метро. При скорости до 140 километров в час поездка на поезде занимает от 37 до 44 минут. Ветку метро, соединяющую новый объект с международным аэропортом Шуанлю, планируется завершить в 2023 году.

Международный аэропорт Тяньфу - один из многих аэропортов, которые Китай планирует открыть в ближайшие годы.

Согласно Плану развития транспортной сети, обнародованному правительством в начале 2021 года, к 2035 году страна планирует использовать 400 аэропортов, что является огромным скачком по сравнению с нынешними 241 аэропортом.

Самым заметным объектом, открывшимся в Китае в последние годы, является крупный пекинский международный аэропорт Дасин, который начал работу в 2019 году. Он был спроектирован архитектором Захой Хадид и ее китайскими партнерами. Площадь его терминалов составляет 97 футбольных полей.

Город отчаянно нуждался во втором аэропорте. Международный аэропорт Шоуду был вторым по загруженности авиационным узлом в мире и работал на полную мощность, поэтому у авиакомпаний практически не было возможности добавлять рейсы в желаемое время.