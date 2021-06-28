Акция "Здоровая Кубань!" проходит в Краснодарском крае
Социальная акция "Здоровая Кубань!" проходит в Краснодарском крае с 28 июня по 2 июля.
В этот раз мероприятие приурочено к Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом, который отмечается 26 июня.
В рамках акции пройдут профилактические беседы с неблагополучными семьями, конкурсы и викторины в интернете.
Цель мероприятия состоит в информационно-разъяснительной работе с подростками и семьями, состоящими на профилактическом учете, о важности ЗОЖ и спорта.
Вестник Кавказа
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