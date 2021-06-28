Запущен прямой рейс из Ташкента в Эль-Кувейт

Прямой регулярный авиарейс соединил столицы Узбекистана и Кувейта, сообщает информагентство "Дуне".

Первый рейс был выполнен в воскресенье. Узбекистан является одним из популярных направлений как для жителей Кувейта, так и для граждан других стран региона, сообщил на торжественной церемонии гендиректор "Аль-Джазиры" Рохит Рамачандран. По его словам, регулярное авиасообщение поможет укреплению связей между странами, а также увеличению турпотока в Узбекистан.