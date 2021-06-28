Коронавирус научился заражать людей иначе

Исследователи из Вашингтонского университета в Сент-Луисе и других американских научных организаций нашли у коронавируса способность заражать человека иначе, чем прежде. Об этом сообщается Phys.org.

Обычно с помощью спайкового белка COVID-19 цепляется за ангиотензинпревращающий фермент 2 (ACE2) на поверхности клетки и таким образом пробирается в нее. Авторы исследования выяснили, что благодаря мутации коронавирус может и не применять рецепторы ACE2 — то есть отыскивать новые пути заражения организма.

Во время эксперимента выяснилось, что раковые клетки легких человека, у которых нет ангиотензинпревращающего фермента 2, восприимчивы к мутировавшему вирусу, созданному искусственно в лаборатории (вариант E484D S). Это может означать, что на коронавирус оказывается "селективное давление", под которым он ищет пути проникновения в клетки, альтернативные стандартной схеме с использованием ACE2. Обнаруженное явление ученые назвали "пугающим".

Тем не менее, пока неясно, может ли такая мутация произойти в реальных условиях - вне лаборатории. Теперь ученые планируют найти альтернативный рецептор, с помощью которого вирус забирается в клетки.

Особо отмечается, что мутация E484D S по-прежнему восприимчива к антителам привитых пациентов, а вот сыворотка крови переболевших оказалась менее устойчивой к новому варианту, передает РИА Новости.