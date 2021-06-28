Река и грязевой поток перекрыли две дороги в Карачаево-Черкесии

Две трассы оказались заблокированы в Карачаево-Черкесии из-за сильных ливней. Такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МЧС по республике.

В нем говорится, что в 19:15 был получен сигнал о том, что в результате сильных осадков в Карачаевском районе в населенном пункте Кумыш река Кубыш вышла из берегов на ФАД Черкесск - Домбай.

"Движение направлено через населенный пункт Хумара, затора нет", - уточнили в МЧС.

Кроме того, из-за схода грязевого потока с полей на третьем километре автодороги Усть-Джегута - Кисловодск, при выезде из города Усть-Джегута, было заблокировано движение всех видов транспорта.

Идет работа по ликвидации последствий ЧП.