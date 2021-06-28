На Старополье будут производить буйволиное молоко

В скором времени в Александровском округе Ставрополья откроется буйволиная ферма, которую планирует открыть осенью частный инвестор.

"Проект стартовал, он реализуется, решены вопросы по земле, планируем, что в конце сентября поголовье будет находиться уже на новой ферме. Мы планируем выйти на общее поголовье 500 голов. Это будет единственная ферма в стране по производству мяса буйволов и последующих продуктов переработки, таких проектов на сегодняшний день нет", - сообщил и. о. министра сельского хозяйства края Владимир Ситников, передает "Это Кавказ".

Проект будет направлен и на развитие туристического потенциала: "Будем видеть, как животное доится, содержится, как идет производство сыров, масла и так далее", - рассказал Ситников.

Планируется, что предприятие будет производить свыше 705 тыс т молока в год, из которого будут делать сыры, в том числе моцареллу, и другие молочные продукты.