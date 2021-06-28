Поезда РЖД снова свяжут Элисту и Анапу

Российские железнодорожники с июля возобновляют прямое железнодорожное сообщение между Элистой (Калмыкия) и Анапой (Краснодарский край), - сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД, филиал РЖД).

Для расширения транспортной доступности регионов АО "ФПК", дочернее общество РЖД, в июле и августе назначает группу беспересадочных вагонов сообщением Анапа – Элиста, - передает "Интерфакс".

Из Элисты поезда будут отправляться в 14:44 и прибывать в Анапу в 10:37 следющего дня, обратно отправляться из Анапы поезда будут в 22:10 и прибывать в Элисту на следующий день в 13:58, - говорится в сообщении перевозчика.