Власти поддержат финансами развитие ставропольских сел

На развитие сельских территорий Ставрополья в ближайшие два года в рамках федеральной программы направят свыше 1 млрд рублей.

"Программа комплексного развития сельских территорий включает полмиллиарда в этом году и полмиллиарда в 2022 году. …Программа очень эффективная, здесь четкие поручения губернатора, проектирование - мы уже запроектировали объектов по краю на 11 млрд рублей", - сообщил и.о. министра сельского хозяйства края Владимир Ситников, передает "Это Кавказ".

В текущем 2021 году финансирование программы края составит 534,6 млн рублей, 449,7 млн из которых будут выделены из федерального бюджета. На них откроют бассейн в Туркменском округе и детский сад в Изобильненском округе, а также построят крупный спорткомплекс в Кочубеевском округе.

Программа также позволит модернизировать коммунальную инфраструктуру сел и улучшить жилищные условия их жителей.