Салат из черемши вылился в три года условно для жителей Восточного Казахстана

Трое жителей Риддера осуждены за уничтожение краснокнижного растения, такое сообщение распространила пресс-служба департамента уголовно-исполнительной системы по Восточно-Казахстанской области.

Мужчины, находясь на территории лесного хозяйства у реки Разливанка, срезали свыше 250 стеблей лука мелкосетчатого, или черемши, занесенной в Красную книгу.

Взятые с поличным, они пояснили, что планировали приготовить из черемши салат, передает Sputnik Казахстан.

Любителей кулинарных изысков приговорили по п.2 ч.2 ст.39 УК РК к трем годам лишения свободы условно.