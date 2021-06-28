Салливан рассказал о беседе с помощником Путина

Американский посол в РФ Джон Салливан почти сразу после своего возвращения в Москву встретился с помощником российского лидера Юрием Ушаковым, об этом он рассказал журналистам в интервью, записанном 25 июня.

"Могу сказать, что после того, как меньше 24 часов назад вернулся в Москву, я уже начал работать - сегодня в Кремле я встретился с послом Юрием Ушаковым", - заявил дипломат в эфире телеканала "Дождь".

По словам Салливана, оба участника встречи охарактеризовали встречу в Женеве как полезную, но уточнили, что "она ознаменовала собой лишь начало обсуждений широкого круга вопросов".

Посол напомнил о заявлении президента США Джо Байдена о том, что в течение следующих полугода или года станет ясно, получится ли на практике достичь более конкретных достижений.