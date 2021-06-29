Талибы гонят афганских военных в Узбекистан и Таджикистан

По словам официальных лиц Узбекистана и Таджикистана, поиск афганскими военными убежища в соседних странах становятся обычным явлением, отмечает Eurasianet. Утром 27 июня вооруженная группа талибов совершила нападение на контрольно-пропускной пункт в афганском районе Калдар, вынудив 17 афганских военнослужащих бежать, сообщает государственное информационное агентство Таджикистана.

Военные вошли в Таджикистан через пограничный пост Шаартуз. Шаартузский район находится на юго-западе страны, где проходит граница с Узбекистаном и Афганистаном. Второй раз менее чем за неделю афганским военнослужащим пришлось искать убежище на таджикской земле. 22 июня более 130 солдат бежали через пограничный переход Шерхан-Бандар после продолжительного штурма. ”В результате вооруженного столкновения, продолжавшегося до 9 часов утра 22 июня, 134 военнослужащих афганских правительственных войск, не выдержавших наступления, были вынуждены отступить на территорию Таджикистана”, - заявили таджикские спецслужбы.

Два инцидента произошло примерно в 70 км друг от друга. В обоих случаях таджикские пограничники пропускали военных из соседней страны, что в официальных заявлениях было названо ”гуманным и добрососедским отношением”. Узбекистан занял более жесткую позицию в отношении спасающихся бегством афганских военных, предупредив их, что они нарушают международное право, пересекая границу без разрешения. 28 июня в Ташкенте представитель администрации президента заявил, что в предыдущие дни было несколько подобных попыток пересечения границы.

Единственный инцидент, о котором появились сообщения, произошел 23 июня, когда 53 афганских солдата и ополченца перешли со своим оружием из афганского района Шортепа, расположенного вдоль реки Амударья, в Узбекистан.

До сегодняшнего дня было предпринято еще несколько подобных попыток. Последний инцидент произошел 26 июня. Пытавшиеся попасть в Узбекистан были возвращены в Афганистан в соответствии с национальным и международным законодательством. ”Нерушимость границы Узбекистана ни в коем случае не должна подвергаться сомнению”, - заявили в Ташкенте.

Проводя разную политику в отношении афганских военнослужащих, узбекские и таджикские власти в определенной степени координируют свои действия перед лицом все более нестабильной ситуации на границе.

«Талибан» (запрещен в РФ) добился заметных успехов в ожесточенных боях в нескольких афганских провинциях, в частности Фарьяб, Джаузджан, Кундуз, Балх, Тахлан и Бадахшан, которые граничат соответственно с Туркменистаном, Узбекистаном и Таджикистаном.

После объявленного вывода из Афганистана примерно 3 тыс. военнослужащих США талибы перешли в наступление. В апреле президент США Джо Байден заявил, что вывод американского контингента продлится до 11 сентября. По его словам, этот срок оптимален ”для выхода без спешки”.

Однако периодически поступали сообщения о том, что официальные лица США пытаются убедить партнеров в Центральной Азии предоставить им возможность размещения контингента для участия в военных операциях в Афганистане, если и когда возникнет такая необходимость. Подразумевается создание американских баз наподобие тех, которые были в распоряжении США на территории Узбекистана и Киргизии после терактов 11 сентября. Базы были ликвидированы 2005 и 2014 годах соответственно.

В мае представители министерства обороны Узбекистана заявили о явном неприятии этого предложения, хотя нет уверенности, что идея полностью снята с обсуждения.

27 июня министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов во главе делегации отправился в Соединенные Штаты с рабочим визитом, который продлится до 4 июля. Хотя в кратком заявлении о поездке не было подробно указано, какие официальные лица едут с Камиловым и что именно будет обсуждаться, почти наверняка безопасность окажется не последним пунктом в повестке дня.

Интервью, данное Камиловым американскому журналисту Деннису Вули перед поездкой, вряд ли можно назвать обнадеживающим сигналом для Вашингтона. Министр заявил, что проблемы Афганистана не стоит решать с помощью силы. ”Мы должны понимать, что для Афганистана нет военного решения”, - сказал он в интервью.

По словам Камилова, о возвращении к теократическому правлению талибов, которое осуществлялось на большей части Афганистана в 1990-х годах, не может быть и речи, и необходимо искать компромисс. ”Мы считаем, что проблемы должны быть решены на основе взаимного компромисса между существующим правительством и военной оппозицией – «Талибаном» и другими группировками”, - сказал министр.