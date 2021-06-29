Региональная интеграция принесет мир на Южный Кавказ

Регион Южного Кавказа имеет большое стратегическое значение, так как в силу своего географического положения Азербайджан, Армения и Грузия граничат с тремя крупными державами: Россией, Ираном и Турцией. Тем не менее продолжительный конфликт между Арменией и Азербайджаном негативно повлиял на динамику внутрирегиональной торговли и процесс экономической интеграции.

Однако Вторая Карабахская война между Азербайджаном и Арменией изменила геополитический расклад в регионе, пишет ведущий специалист Центра анализа международных отношений Шахмар Гаджиев в статье для The National Interest.

В результате 44-дневной войны Азербайджан освободил несколько оккупированных районов, а 10 ноября 2020 года при посредничестве России было подписано соглашение с Арменией о прекращении кровавого конфликта. Это ноябрьское соглашение изменило геополитическую карту региона, поскольку Армения и Азербайджан договорились о разблокировании транспортных коммуникаций в регионе и поддержать усилия по экономической интеграции. По условиям трехстороннего соглашения, Россия выступила его главным гарантом и разместила миротворческий контингент вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и в Лачинском коридоре. Кроме того, в Агдамском районе начал работу совместный российско-турецкий центр по контролю и мониторингу режима прекращения огня. Благодаря этому две региональные державы - Россия и Турция - укрепили свои интересы за счет своего дипломатического и военного присутствия на Южном Кавказе.

Когда конфликт вокруг Карабаха был урегулирован, стабильность и безопасность в регионе все равно подвергалась вызовам, но появились и новые возможности. И Турция, и Россия поддерживают усилия по региональной экономической интеграции, в том числе открытию транспортных коридоров. В этом отношении Зангезурский коридор является очень важным транспортным маршрутом, от открытия которого выиграют все участвующие стороны. Зангезурский коридор обеспечит сообщение между Азербайджаном и Нахчываном, а Турция будет напрямую связана с Азербайджаном и другими тюркоязычными странами Центральной Азии. Армения также может извлечь выгоду из этого проекта, поскольку страна получит возможность осуществлять железнодорожное сообщение с Ираном и Россией - ее основным экономическим и политическим союзником. В том числе, Россия всегда была ведущим импортером и экспортером для Армении. В 2020 году из Армении в Россию было экспортировано товаров на сумму около $676 млн, и за тот же период доля России в общем объеме импорта страны составила $4,559 млрд (32,4%).

Продолжающиеся приграничные инциденты показывают важность демаркации границы между двумя государствами Южного Кавказа. Семь сел Газахского района и село Кярки в Нахчыване до сих пор находятся под контролем Армении. В послевоенный период Азербайджан восстанавливает свои международно признанные границы, и все участники должны понимать, что окончательное мирное соглашение, основанное на принципах суверенитета и территориальной целостности, является ключом к прочному миру.

Партия "Гражданский договор" исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна победила на досрочных парламентских выборах, получив около 54% голосов. Политическая нестабильность спровоцировала в Армении кризис, но теперь есть надежда на сотрудничество и разрешение споров. В телефонном разговоре с премьер-министром Пашиняном президент России Владимир Путин подчеркнул важность реализации трехсторонних соглашений от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года.

Азербайджан стремится к расширению сотрудничества со всеми государствами региона и за его пределами, и, как упоминалось выше, Турция и Россия уже начали процесс установления политического и военного присутствия на Южном Кавказе. Недавний визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Карабах и подписание Шушинской декларации придадут новый импульс двусторонним отношениям. Особо следует подчеркнуть, что Шушинская декларация предусматривает углубление военно-политического сотрудничества между двумя государствами. Стоит отметить, что главным фактором, изменившим правила игры во время Второй карабахской войны, стали турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2, уничтожившие армянские комплексы ПВО С-300 и другую военную технику. Как отметил президент Азербайджана Ильхам Алиев, "в декларации отражены вопросы сотрудничества, взаимодействия и взаимной военной помощи в области обороны и оборонной промышленности".

Еще один важный элемент Шушинской декларации - решение Турции открыть генконсульство в городе Шуша. Шушинская декларация предусматривает, что в случае угрозы или агрессии против Азербайджана, Турция открыто присоединится к консультациям в целях защиты своего союзника. Это послание было адресовано не только Армении, которая продолжает поддерживать реваншистские идеи, но и другим заинтересованным игрокам в регионе. Пока что Шушинская декларация является ключевым документом, подписанным между Турцией и Азербайджаном с момента подписания Соглашения о стратегическом партнерстве и взаимной помощи 2010 года.

Конструктивное участие Соединенных Штатов в процессах, происходящих на Южном Кавказе после Второй Карабахской войны, будет иметь важное значение для поддержки мирных усилий и экономической интеграции. Политика США на Южном Кавказе была непоследовательной, в основном связанной с энергетическими вопросами, такими как экспорт каспийской нефти и газа на мировые энергетические рынки. Однако недавние события и визит исполняющего обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филипа Рикера показали, что внимание США к Южному Кавказу становится более сфокусированным. Находясь в Грузии, он отметил, что "Соединенные Штаты вносят вклад в развитие и экономику Южного Кавказа, а также стремление народов региона к стабильному, мирному и процветающему будущему".

Позитивное влияние визита на армяно-азербайджанские отношения проявилось, когда Азербайджан передал Армении 15 задержанных армянских военнослужащих в обмен на карты минных полей в Агдамском районе. Следует отметить, что этот шаг был сделан в том числе благодаря конструктивному взаимодействию и помощи США. Ближайший союзник Вашингтона в регионе Грузия также сыграла роль в этом процессе. Неудивительно, что премьер-министр Армении Пашинян подчеркнул, что "наши братья вернулись в свои семьи благодаря усилиям премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, наших грузинских братьев, а также наших партнеров из США и ЕС".

Новая геополитическая ситуация на Южном Кавказе делает экономическую интеграцию региона чрезвычайно важной, поскольку устойчивый мир и безопасность могут быть достигнуты только путем сотрудничества. США также следует изменить свою региональную политику, с помощью создания механизма эффективного сотрудничества. Администрация Байдена уже направила положительный сигнал Азербайджану, продлив отказ от реализации 907-й поправки к закону о поддержке свободы, регулирующему оказание государственной помощи правительству Азербайджана. После Второй Карабахской войны Азербайджану было крайне важно увидеть конструктивную политику США по региону.

Вашингтон способен играть более активную роль в обеспечении стабильности и экономического сотрудничества в регионе. Например, открытие транспортного сообщения на Южном Кавказе может создать основу для платформы для расширения регионального диалога, сотрудничества и партнерства между государствами Южного Кавказа. Соединенным Штатам следует поддержать открытие Зангезурского коридора, что будет способствовать региональной экономической интеграции. Уже существует формат сотрудничества США с постсоветскими республиками Центральной Азии "С5+1", способствующий росту экономических и энергетических связей и торговли, смягчению проблем окружающей среды и здоровья, совместному устранению угроз безопасности и продвижению полноценной вовлеченности женщин во все аспекты политической, экономической и социальной жизни стран-участниц.

Сотрудничество США и Турции в регионе может внести значительный вклад в обеспечение мира и стабильности. Турецко-азербайджанское партнерство позволяет реализовывать мегапроекты и энергетическое сотрудничество в регионе, отвечающее интересам всех вовлеченных сторон. Вашингтон всегда поддерживал проект Южного газового коридора, способствующего энергетической безопасности Европы. И наконец, если в Вашингтоне намерены укрепить свои позиции как на Южном Кавказе, так и в Центральной Азии, то США необходимо проводить более прагматичную внешнюю политику.