Лавров и Гранди обсудили возвращение вынужденных переселенцев на освобожденные земли Азербайджана

Министр иностранных дел Сергей Лавров принял верховного комиссара ООН по делам беженцев Филиппо Гранди, прибывшего в Россию с рабочим визитом. Такое сообщение распространил МИД РФ.

Стороны провели обстоятельный обмен мнениями по вопросам, связанным с положением беженцев, внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и лиц без гражданства в мире, в том числе с учетом пандемии коронавируса. Кроме того, Лавров и Гранди также обсудили различные аспекты взаимодействия Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) с Россией.

"Рассмотрены вопросы возвращения беженцев и ВПЛ в Нагорный Карабах и прилегающие районы в соответствии с Заявлением лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года о прекращении огня и всех военных действий в зоне конфликта", - отметили в российском министерстве.