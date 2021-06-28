Мирзиеев и Октай обсудили узбекско-турецкое сотрудничество

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев принял вице-президента Турции Фуата Октая, который прибыл в Ташкент с рабочим визитом. Такое сообщение распространила пресс-служба главы государства.

Мирзиеев высоко оценил текущий уровень двусторонних связей, уточнив, что это он стал возможным в том числе благодаря постоянному открытом диалогу, который ведется на высшем уровне, передает Sputnik Узбекистан.

Стороны обратил внимание на хорошую динамику двустороннего сотрудничества в различных сферах: с начала года наблюдается активизация обменов и контактов на разных уровнях, устойчиво поднимаются объемы взаимной торговли и число совместных инвестпроектов.

Было указано, что Узбекистан и Турция заинтересованы в создании совместной индустриальной зоны и активизации сотрудничества в цифровизации.