Парламент Грузии окончательно одобрил избирательную реформу

Грузинский парламент сегодня в третьем и окончательном чтении одобрил пакет поправок в рамках масштабной избирательной реформы. Трансляция голосования велась на сайте законодательного органа.

"86 за и 3 против. Закон принят в третьем чтении", - приводит слова спикера парламента Кахабера Кучава ТАСС.

Законопроект, в создании которого участвовали и оппозиционные партии, изменяет правила комплектации ЦИК, вводит использование электронных урн.

Кроме того, согласно нововведениями, ЦИК уже после подведения итогов голосования обязан будет в случайном порядке перепроверить результаты на пяти участках в каждом округе; вводится запрет на агитацию в пользу какой-либо партии в радиусе не менее 100 м от избирательного участка в день голосования; увеличиваются сроки рассмотрения жалоб в центральной избирательной комиссии, которая в итоге не сможет отказать партиям в их рассмотрении, как это происходило ранее.