Евро-2020: Испания переиграла Хорватию и вышла в 1/4 финала

В Копенгагене на стадионе "Паркен" только что завершилась встреча 1/8 финала чемпионата Европы по футболу между сборными Хорватии и Испании. Победу со счетом 5:3 одержали испанцы.

Основное время матча закончилось вничью 3:3, а в дополнительные 30 минут сильнее оказались испанцы.

Таким образом, в 1/4 финала вышла Испания. На этой стадии испанская команда сыграет с победителем противостояния Франция – Швейцария. Эта игра состоится сегодня в Бухаресте. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 (мск).