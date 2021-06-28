Дорожные службы Краснодара продолжат строительство светящихся переходов

Власти Краснодара сегодня пообещали, что до конца 2022 года в городе заработают 22 проекционных пешеходных перехода, отличающихся от обычных тем, их разметку подсвечивают светодиодные проекторы, что позволяет видеть место для перехода дороги издалека ночью и в непогоду, - сообщили в пресс-службе городской мэрии.

"Существующие проекционные переходы - это капля в море. Давайте обращать особое внимание на социальные объекты - школы, детские дошкольные учреждения", - призвал глава города Евгений Первышов, передает портал Юга.ру.

Так, в августе-сентябре в Краснодаре должно появиться еще четыре таких перехода, а в 2022 году проекционные переходы заработают еще на 15 участках.

Напомним, первые два проекционных пешеходных перехода появились в Краснодаре в декабре 2020 года. В июне нынешнего 2021 года в городе заработал еще один такой переход.