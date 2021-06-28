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Турнир по воркауту прошел в Ингушетии

Турнир по воркауту прошел в Ингушетии

В  Сунже состоялся турнир по воркауту, инициаторами которого выступил Союз волонтеров Ингушетии совместно с Комитетом по делам молодежи и клубом Team Abrek.

В турнире приняли участие 20 атлетов. Разыгрывалось 6 призовых мест в двух категориях: до 18 лет, от 18 и выше.

После завершения турнира глава Союза волонтеров Мовлат Шутуров и председатель Team Abrek Абдул-Малик Барахоев наградили победителей, сообщает "Ингушетия".

Чемпионы получили грамоты, медали, денежные призы, часы, маленькие сувениры и сертификаты на бесплатный обед.

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Вестник Кавказа

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