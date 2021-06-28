Мэр Каспийска запустил антикоронавирусный флешмоб

Руководитель Каспийска Борис Гонцов, а также сотрудники администрации привились от коронавируса и запустили флешмоб #явакцинировалсяотcovid19, сообщает пресс-служба мэрии.

"Сегодня после предварительного осмотра терапевта я получил первый компонент вакцины “Спутник V”. Уже более 4000 каспийчан прошли вакцинацию. Я благодарен горожанам, которые заботятся о своем и здоровье своих родных, близких и окружающих, но для выработки коллективного иммунитета нужно привить 60% населения Каспийска, а это более 48 тысяч человек", – приводит пресс-служба слова Гонцова.

Отмечается, что любой желающий может присоединиться к флешмобу, опубликовав пост в соцсетях с хештегом #явакцинировалсяотcovid19.