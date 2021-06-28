Мешок строительного мусора заблокировал канализацию Мацесты

Сегодня днем в микрорайоне Сочи Мацесте мешок со строительным мусором спровоцировал аварию на насосно-канализационной станции, - сообщил телеграм-канал "Типичный Сочи".

Мешок со строительным мусором попал в распределительный канал, из-за чего произошла аварийная остановка канализации. Для устранения аварии пришлось специальной техникой раскачать канализационные колодцы, а для уменьшения количества стоков отключить подачу центрального водоснабжения, - рассказал первый заместитель директора МУП "Водоканал" Сочи Роман Антоненко, передает портал Юга.ру.

На данный момент авария полностью устранена, однако по факту случившегося прокуратура города начала проверку, место происшествия уже осмотрели совместно с сотрудниками Черноморо-Азовского Морского Управления Росприроднадзора. Возбуждено административное расследование, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Сочи.