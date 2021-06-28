От Черчесова ждут изменения всей системы российского футбола

29 июня, во вторник, состоится заседание технического комитета Российского футбольного союза (РФС). На нём выступит с докладом главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов. Как пояснил журналистам вице-президент РФС Никита Симонян, основной вопрос заседания — итоги выступления сборной России на Евро-2020. "Обменяемся мнениями, постараемся понять причины того, почему сборной не удалось выйти из группы, которую лично я считаю очень сильной", - заключил вице-президент РФС.

"Вестник Кавказ" обратился к футбольным специалистам с вопросом, надо ли в неудачном выступлении сборной винить только главного тренера?

Бывший игрок сборной СССР и ЦСКА, тренер Александр Тарханов обратил внимание на ошибки в системной подготовке футболистов в России. "Даже спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сказала, что мы потеряли систему. В русском балете есть система и школа, потому он и остаётся самым лучшим. В нашем футболе с этим большие проблемы. В нашем футболе взяли за основу немецкую программу подготовки, рассылают её по регионам. Но её нужно объяснять, доносить детали. А программа эта вышла из "футбольных недр" ГДР, по сути дела, у неё советская основа. Так почему мы не можем программу подготовки футболистов разработать самостоятельно? Очень много у нас тренеров и футболистов. Почему их не привлечь к подготовке детско-юношеских команд? Детский тренер очень много значит, а у нас с ними проблема. Был случай в футбольной академии Казани, когда её директор запрещал детям играть "в квадрат", жонглировать мячом, работать со стенкой - это, мол, не надо. Кто же тогда вырастит у таких тренеров? Поэтому с детьми надо работать правильно, ставить одновременно технику, физику, тактику, а не как советуют другие программы: до 9 лет ставим детям технику, потом - игровая практика. Над техникой футболист работает всегда, в любом возрасте. Игроки нашей сборной сами признают, что против них играют те, кто быстрее принимает решение на поле, более подготовлен", - заключил именитый тренер и футболист.

Бронзовый призёр чемпионата мира по футболу 1966 года Анзор Кавазашвили ждет от Станислава Черчесова серьезного разговора с руководством российского футбола. "Он должен встать и сказать: уважаемые руководители РФС, президенты и главные тренеры профессиональных клубов, хватит уже смотреть на то, как мы якобы придерживаемся принципов мирового и европейского футбола, потому что этот принцип у нас зиждиться на том, чтобы пригласить побольше легионеров, а они, мол, принесут пользу российскому чемпионату. Но нельзя забывать, что сборная страны состоит не из иностранных футболистов, если только они паспорт не поменяли. В чемпионате России некому играть! В сборной собраны лучшие. В целом наши футболисты посредственные, которые могут играть только за счёт того, что бегают как лошади по полю. Но их будет хватать только на один тайм. Поэтому Черчесов должен поставить вопрос о сокращении иностранцев в клубах высшего дивизиона до двух - трёх человек", - убеждён один из лучших советских вратарей.

Как отмечают многие эксперты, шансы у Черчесова сохранить пост главного тренера или потерять равны - 50 на 50. При этом те же эксперты подчёркивают, что кардинальные изменения необходимо начинать со смены системы, а не тренерского штаба сборной.