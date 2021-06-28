В Госкомводхозе Крыма подсчитали стоимость защиты Керчи от подтоплений

Чтобы защитить Керчь от будущих возможных подтоплений после сильных ливней, понадобится около 700 млн рублей, - подсчитали специалисты Госкомводхоза Крыма.

"Мы предлагаем по всем рекам провести капитальный ремонт, расчистку и укрепление берегов, где это необходимо - расширить русла, пересчитать все мостовые переходы, включить их в проект, а также в пойме двух рек, там где была основная площадь водосбора, построить пруды-накопители, которые позволят удерживать как минимум до 10 млн кубометров воды и регулировать ее сход в основную реку", - рассказал председатель госкомитета по водному хозяйству и мелиорации республики Крым Игорь Вайль, передает "Интерфакс".

Это позволит и регулировать образование селей, которые будут идти во время потока. Такой проект совместно с Минстроем Крыма оценен в 700 млн рублей, - добавил Вайль.